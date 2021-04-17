Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katında, iftar saatine dakikalar kala bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sebebiyle tüm apartman tahliye edilirken, büyük korku yaşandı. Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.