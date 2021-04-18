Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin buldu. Uyuşturucuyu taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.