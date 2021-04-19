Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yiyecek alışverişini tek tek seçerek yapmak isteyenler, şimdi açıyor uygulamayı, o market senin-bu market benim online geziyor ve her ihtiyacını başka bir marketten karşılıyor. Hele de yükte ağır şeylerse ihtiyacı, hiç düşünmeden online marketlere yöneliyor. Sadece yiyecek ve giyecek değil tabii... Kırtasiyeden ev tekstiline, çiçekten boya badana malzemelerine kadar her şeyi internetten alır olduk. Bu alışkanlık kısıtlama zamanlarıyla girdi hayatımıza ve kısıtlama olmasa da yerleşen bir alışveriş türüne dönüştü. Böyle olunca da büyümeler inanılmaz boyutlara ulaştı. Ticimax Kurucusu Cenk Çiğdemli'nin verdiği bilgiye altyapı kurulumunu yaptıkları e-Ticaret sitesi sayısı 1 yıl öncekinin 2 katına ulaştı. Sadece pandemide 40 binden fazla yeni e-Ticaret sitesi açıldı. E-Ticaret’in işlem hacmi 1 yılda katlandı ve 226 milyar liraya yükseldi. 2020 yılında kaydedilen e-Ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si ise yurt dışından yapılan alımlardan kaynaklandı. Gıda-süpermarket kategorisi tartışmasız 1'inci sırada ve yüzde 200 büyümeye ulaşmış durumda. Ardından ev eşyası, çiçek-bahçe, mobilya-dekorasyon, yemek, elektronik, eğitim, giyim ve ayakkabı ise en fazla artış gösterenler olarak sıralanıyor.