Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyada yüz milyonlarca aç varken, her gün milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Özellikle ülkemizde yardımlaşmanın öne çıkması beklenen ramazan ayında hiç dokunulmadan bayatlayıp çöpe atılmış pideler, ekmekler, fazla geldiği için çöpe giden yemekleri görmek hepimizi üzse de bunu önlemek mümkün olmuyor. Tavsiye edilen "ihtiyacın kadar al" şeklinde ama bunu yapamıyorsak bile, günlük gıdalarımızı bayatlamadan, bozulmadan saklayabilmek için fırsat ve yöntem var. Aldığımız ürünü o gün ya da bir-iki gün içinde tüketemeyeceksek, doğru saklamalıyız ki bozulmadan, tazeliğini koruyarak tüketebilelim. Bu konuda ev gereçleri zincir mağazaları olan Koçtaş uzmanlarının tavsiyeleri var. Dondurmadan kurutmaya, tütsülemeye kadar birçok yöntem kullanarak gıdaları israf etmekten kurtulup bütçemizi doğru yönetebiliriz.

Tütsüleme, et ve balıkta kullanılır

Genellikle et ve balıkta kullanılan bir yöntem olan tütsülemede amaç, kurutmada olduğu gibi besini, içerisindeki sudan olabildiğince arındırmak. Bu yöntem gıdaya farklı bir tat ve koku da verir. Ayrıca tütsüleme ile çeşitli zararlı mikroorganizmaları besinden uzak tuttuğu ve çoğalmalarını engellediği de düşünülüyor.

Ekmeğimizi de dondurmalıyız

Buzdolabının günlük bölümünün yanı sıra dondurucu bölümü tam bir kurtarıcı. Aldığınız ekmeği dilimleyerek dondurursanız her gün taze ekmek yiyebilirsiniz. Süt ve et ürünleri ile sebzeler de burada saklanabilir. Yazın bolca bulunan bezelye, fasulye, biber, domates gibi ürünleri de hafif pişirip vakumlayarak buzlukta saklamak, kışın alternatifinizin çok olmasını sağlayacaktır. Dondururken mümkün olan en düşük sıcaklık seçilmeli.

Konserve için dikkatli olmalı

Konserve, yazın lezzetini kışa saklamak için önemli bir yöntem. Her gıdaya uygulanabiliyor. Bazen çiğ, bazen pişirilerek hazırlanan sebzeler, kaynatılarak dezenfekte edilmiş kavanozlarla, yine kaynatılarak tam kapatmaya uygun olan ve sıfır kapaklarla kapattıktan sonra saklanmalı. Hava alıp almadığını kontrol için ters çevrilerek saklanması tavsiye ediliyor. Konservesi yapılacak ürünlerin bozulmamış, taze, iyi yıkanmış olması şart.

Kurutmalar için fırın da uygun

Uzun yıllardan beri kullanılan güneşte kurutma en iyi yöntem ama büyük şehirlerde bu pek de mümkün olmayabilir. Bu nedenle fırınlar domates, patlıcan, elma, üzüm, kayısı, mandalina, portakal gibi ürünlerin kurutularak daha uzun süre saklanabilmesine imkân veriyor. Özellikle yeni modellerde kurutma programı da var.