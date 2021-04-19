Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, terör örgütü FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari yaşayan “Halit” kod adındaki örgüt sorumlusu H.B.’yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde H.B.’nin yakalanmamak için sürekli kılık, araç ve bu araçların plakalarını değiştirdiği belirlendi. Şahsın son kullandığı aracı tespit eden ekipler, H.B.’yi Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahsın ayrıca, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yönetici olduğu, örgüt içi haberleşme programı olan “ByLock” programı kullandığı ve programı diğer örgüt mensuplarına da tedarik ettiği öğrenildi.