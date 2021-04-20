Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki evinin balkonuna çıkan M.G. adlı şahıs bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevredeki komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler M.G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. M.G.’nin 3. kattan düşme anı çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.