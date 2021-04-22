Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Efendim, Türkiye gazetesinden geliyoruz. Bir kampanya var, size de duyuralım istedik. Gazetemize abone olana bir ilim hazinesi, baş ucu kitabı Tam İlmihâl’i hediye ediyoruz” dedik.

Ne derse beğenirsiniz:

“Tam İlmihâl bizde var, ceddimden yadigâr.”

Çok sevinmiştik.

“Hatta durun” dedi, dükkânın hemen önüne çıktı, sağa sola bakındı, başını sağ tarafa çevirip bağırdı:

Evladım eve koş, Tam İlmihâl’i getir.

İçeri girdi tekrar “konuya” döndü:

Evimizin sigortası o… Kütüphanenin başköşesinde durur. Ailece okuruz, en çok da annem.

Kitap geldi, üstü ciltli.

“Getirin sizin kitabı” dedi.

İlk sayfayı aynı anda açtık. Aynı kitap ismi, aynı yazar!

Çok mutlu olduk. Keyifle sohbet ettik. Tam İlmihâl’in son baskısını hediye ettik. “Aman ilk göz ağrınızı iyi saklayın, bu da bulunsun sizde.”

Adam girerken dikkat etmediğimiz dükkânın tabelasını gösterdi çıkarken; “Işık” yazıyordu.

ÇANAKKALE

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