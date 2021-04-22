Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğrusunu isterseniz önce zorla kabul etmiştim abone olmayı. Bugün sırf bunun için özür diliyorum, kusura bakmayın.

Evimize neşe kattınız. Bir gazete yüzünden evimizin her şeyi değişti.

Şimdi kendimden çok size de kızıyorum. Şimdiye kadar niye bize uğramadınız? Net söylüyorum; her aile mutlaka Türkiye gazetesi okumalı. Biz ikna olduğumuza göre herkes ikna olur.

Çocuklarımız büyüdü, başka gazeteleri alıyorlar, insan bakmaktan utanıyor. Türkiye gazetesi tam bir kitap… Hanım yatıp kalkıp size dua ediyor, verdiğiniz hediye kitapları okumaya başladık. Ben Türkiye gazetesine yabancı değildim, ufakken babam okuyordu. Ama bizim hanımın hiç haberi yokmuş.

Altını çizerek söylüyorum, Türkiye gazetesini okuyan bozuk yollara sapmaz, vatan düşmanı partilere oy vermez. Allahü teâlâ bu gazeteyi çıkarandan, sebep olanlardan, çalışanlardan razı olsun. Bizi sevindirdiniz, Rabb’im de siz sevindirsin. Şimdi verdiğiniz imsakiyeye bakıyorum, camideki takvim ile arasında çok fark var. İnternetten araştırdım, 1983’te değiştirilmiş. İlk defa bu sene doğru dürüst oruç tutuyoruz. Türkiye gazetesindeki namaz vakitlerini yanımızda ayırmıyoruz. Davetlere gittiğimizde bizimle dalga geçiyorlar; kızım, “Baba acaba biz mi yanlış yapıyoruz?” diye soruyor. “Yok kızım” diyorum “bu gazete yalancı olamaz.”

Bazen camilerde sizin kitapları görürdüm, almazdım. Şimdi çok pişmanım, keşke daha önce alsaydım, dinimi doğru yaşasaydım…

Türkiye gazetesinin geçmişini araştırdım, rahmetli Enver Ören çok mübarek bir zatmış. Allah rahmet eylesin. TGRT FM’de Osman Ünlü Hoca’yı da dinliyoruz, radyomuz hiç kapanmıyor, hiç duymadığımız bilgileri öğreniyoruz.

Şimdi anladım, bence 15 Temmuz’da sizin kitapları okuyanlar meydandaydı. Tekrar teşekkürler, tekrar emeği geçenlerden Rabb’im razı olsun.

B.K./DİYARBAKIR

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