Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 2 katlı apartmanda meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında iftar yemeğini yiyen Ateş ailesine ait evde gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Patlamanın ardından aile fertleri kendilerini can havliyle dışarıya atarken evde bulunan eşyalar tutuşmaya başladı. Patlamanın çıkardığı sesle sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Evde dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis patlamayla ilgili araştırma başlattı.