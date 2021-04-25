Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde yaşayan Semanur ve Halil İbrahim Şengün çiftinin 4 yaşındaki kızları Hanzade Elif Şengün, doğduğu günden beri kalp rahatsızlığı ile mücadele ediyordu. Minik Hanzade Elif, Cumartesi günü saat 20:00 sıralarında evinde hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Hanzade Elif Şentürk’ün vefatı, başta ailesi ve Kurudere Mahallesi olmak üzere Karasu’da büyük üzüntüye neden oldu. Minik Şengün, gözyaşları eşliğinde Kurudere Mahallesi’nde toprağa verildi.