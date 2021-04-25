Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet U, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırtüstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet U, çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ATV takla attı, sürücü öldü
25.04.2021 - 19:17 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırtüstü devrildi. Kazada sürücü, hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet U, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırtüstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet U, çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : ATV,Hatay,Samandağ,kaza,
785578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785578.aspx
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