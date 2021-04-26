Afyonkarahisar kent merkezinde gök gürültüsü sonrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini sağanak yağmura bırakırken, caddeler ve sokaklar doluyla kaplandı.
Aniden bastırdı, vatandaşlar arabalarına koştu
26.04.2021 - 01:13 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.
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