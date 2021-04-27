Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, “İnsanlar pandemi sebebiyle, kullandıkları suyun kalitesinin yüksek olması için ‘hazır su’ya yöneldi. Satışlar yüzde 50’nin üstünde arttı. Fakat damacana sular mikrobiyal kirlenmeye uğrayabiliyor. Ayrıca pompalar da kullanım şekline ve ömrüne göre halk sağlığı için risk oluşturabilir. Damacana ömrü 70 dolum, kullanım ömrü de beş yıl. Bu süreyi geçenlerde ambalaj rengi değişir ve zararlı hâle gelir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından izni olup olmadığı, etiketin üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Suyun dört ayrı yerinde; etiketinde, gövdesinde, emniyet bandında ve kapağında markası bulunmalı” dedi.