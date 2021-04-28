Melikgazi İlçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde bir inşaatta sürdürülen temel kazısı, tarihi eser bulunduğu ihbarıyla durduruldu. İnşaat alanında çıkan taşlar ve diğer materyallerin çıkması üzerine İl Kültür Müdürlüğü alanda incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde temel seviyesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit parçaları tespit edildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün incelemelerinin ardından durdurulan temel kazısında, bulunan parçaların ardından kazı işlemleri arkeologlar tarafından yürütülecek.
İnşaat kazısında lahit bulundu
28.04.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de bir inşaatın temel kazısında yapılan incelemelerde undu.
Melikgazi İlçesine bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'nde bir inşaatta sürdürülen temel kazısı, tarihi eser bulunduğu ihbarıyla durduruldu. İnşaat alanında çıkan taşlar ve diğer materyallerin çıkması üzerine İl Kültür Müdürlüğü alanda incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde temel seviyesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit parçaları tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,lahit,gözyaşı şişesi,
786236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786236.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER