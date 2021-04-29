Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün 16.00 sıralarında Habipler Mahallesi 5724 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki çocuğun çaldığı 55 LZ 679 plakalı motosiklet sokak üzerinde arızalandı. Bu sırada çevreden geçen gençler, çocuklara yardım etmek istedi. Çocukların motorun çalıntı olduğunu söylemesi üzerine, gençler polise haber verdi. Polisin geleceğini anlayan iki çocuk başka bir motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından sokağa gelen polis ekipleri, motosikletin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nden çalıntı olduğunu tespiti etti. Ekipler, plaka üzerinden yaptıkları sorgulamada motosikletin sahibini tespit etti. Ekipler motosikleti sahibine teslim etmek üzere polis karakoluna götürdü.

“Çalıntı abi dikkat et”

Çocukları fark eden genç, “Motosikletle uğraşıyorlardı. Bozuldu diye yardım etmek istedim. ‘Motor çalıntı abi dikkat et’ deyince, tutmaya çalıştım ama kaçtılar” dedi.

Polis, iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.