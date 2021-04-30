Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hacıaliobası Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle içerisinden geçen Menderes Nehri üzerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan şahsın Kemal Ozan (65) olduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ozan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi içi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.