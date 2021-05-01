Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre 1 Mayıs- 30 Haziran tarihleri arasında süt fiyatları kalite esaslı baz alınarak fiyatlandırılacak. Bugünden itibaren A kalite süt fiyatı 2 lira 90 kuruş; B kalite sütün fiyatı 2 lira 85 kuruş; C kalite süt ise 2 lira 80 kuruş üzerinden alınacaktır. Buna ilave olarak devletin vermiş olduğu 30 kuruşluk destekleme dışında sütün kalitesine göre ek destek fiyatlandırması yapılacaktır” diye konuştu.

Başkan Tuna, “Yenişehir bölgesi olarak Türkiye’de en kaliteli süt üreten bölgelerden birisiyiz. Üreticilerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada en kaliteli sütü üreterek daha fazla kazanç elde edeceklerdir” dedi.