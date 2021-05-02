Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'de özel bir hastanede böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Siirt nüfusuna kayıtlı Gurbet Dadan'ın (60) cenazesi, İstanbul’daki defin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Siirt’e gönderildi. Siirt merkez Çarşı Camii’nde yakınlarının cenazesini bekleyen kalabalık, cenazenin gelmesinin ardından neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre 2 gün önce vefat eden Gurbet Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince Gurbet Dadan’ın cenazesi, ismiyle aynı olan kişinin cenazesi ile karıştırıldı. Bu nedenle hayatını kaybeden Siirtli Dadan'ın cenazesi Sakarya’ya, hayatını kaybeden Sakaryalının cenazesi ile Siirt’e gönderildi. 2 gündür cenazeleri bekleyen yakınları cenazenin üstündeki ismin aynı ama soyismin farklı olduğunu görünce cenazelerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren cenaze yakınlarının defin işlemleri yarıda kaldı. Cenaze aracı şoförü ise cenazeyi Sakarya’ya götürmek üzere yola çıktı.

Ercan Dadan, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu belirterek yetkililerle görüştü. Yapılan araştırmayla Dadan'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da defnedilmesi gereken Hatice Özmen'in (71) cenazesi olduğu belirlendi. Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Dadan'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine eşinin memleketi olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek defnedildi.