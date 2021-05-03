Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Girne Mahallesi Ormancı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Karademir'in oğlu annesinden bir süre haber alamadı. Annesinin sağlık durumundan şüphe duyan Karademir'in oğlu eve geldi. Kapıyı açarak içeriye girdiğinde annesini yerde hareketsiz halde yatarken bulan şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karademir'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.