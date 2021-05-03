Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta evinde rahatsızlanan 33 yaşındaki E.O.Ü.’nün kalbi durdu. 40 haftalık hamile kadının eşi T.Ü. eşini o halde görür görmez sağlık ekiplerine haber verdi. E.O.Ü. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ve kalp masajı yapılan kadının kalbi tüm müdahalelere rağmen yeniden çalıştırılamadı. Doktorlar bebeği kurtarmak için genç kadına acil serviste sezaryen ile doğum yaptırdı.

E.O.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken bebek kuvöze alındı. Genç kadın otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Bebek ise oksijen desteği için Kayseri’ye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.