Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan tarihinde Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan 8 şüpheli, ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Yağma Amaçlı Tehdit’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘Mala Zarar Verme’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 6 şüphelinin 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Beşiktaş’ta bir kafeye gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin ölümüne neden olmak suçuyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıp, Makedonya’da yakalanan Ç.S. ise 29 Nisan tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.