Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım aletleri tamiratı yapılan bir iş yerinin önünde geri geri gelen kamyon, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direği, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada iş yerinde çalışan işçiler, büyük korku yaşadı. Kaza sonrası bölgeye gelen elektrik şirketi çalışanları, enerjiyi keserek tadilat yaptı. Otomobilde maddi hasar oluştu.
Şanlıurfa’da faciadan dönüldü
04.05.2021 - 14:35 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da park halindeki otomobilin üzerine, kamyonun çarptığı beton elektrik direği düştü.
Etiketler : şanlıurfa,elektrik direği,otomobil,
787680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787680.aspx
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