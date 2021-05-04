Olay, saat 17.00 sularında Pirinçhanı önündeki H.D’ye ait lostra dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, ahşap binayı alev topuna çevirdi. Alev alev yanan bina çevrede korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, alevlerin tarihi çarşı ve Pirinçhan'a sıçramaması için zamanla yarıştı. Öncelikle alevlerin başka yere sıçramasını engelleyen ekipler, kısa sürede binayı tamamen söndürdü.
Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. Öte yandan karantina sebebiyle bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Bursa'da tarihi çarşıda yangın çıktı
04.05.2021 - 17:58 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da Cumhurbaşkanı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkan Tarihi Hanlar ve Çarşı bölgesinde bir lostracıya ait ahşap bina alev alev yandı.
Olay, saat 17.00 sularında Pirinçhanı önündeki H.D’ye ait lostra dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, ahşap binayı alev topuna çevirdi. Alev alev yanan bina çevrede korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, alevlerin tarihi çarşı ve Pirinçhan'a sıçramaması için zamanla yarıştı. Öncelikle alevlerin başka yere sıçramasını engelleyen ekipler, kısa sürede binayı tamamen söndürdü.
Etiketler : Tarihi Hanlar ve Çarşı,Bursa,yangın,
787734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787734.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER