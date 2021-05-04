Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sularında Pirinçhanı önündeki H.D’ye ait lostra dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, ahşap binayı alev topuna çevirdi. Alev alev yanan bina çevrede korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, alevlerin tarihi çarşı ve Pirinçhan'a sıçramaması için zamanla yarıştı. Öncelikle alevlerin başka yere sıçramasını engelleyen ekipler, kısa sürede binayı tamamen söndürdü.

Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. Öte yandan karantina sebebiyle bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.