Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Böcekli bedlesi Bosna köy yolunda meydana geldi. Kaş Obası Mahallesi civarında Mehmet Ç. yönetemindeki otomobil ile Sadullah K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların ön tarafı dağılırken sürücüler yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücülerin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada kısıtlama sebebiyle yolun boş olması dikkat çekti.