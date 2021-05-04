Kaza, Böcekli bedlesi Bosna köy yolunda meydana geldi. Kaş Obası Mahallesi civarında Mehmet Ç. yönetemindeki otomobil ile Sadullah K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların ön tarafı dağılırken sürücüler yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücülerin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada kısıtlama sebebiyle yolun boş olması dikkat çekti.
İki otomobil, boş yolda çarpıştı: Sürücüler ağır yaralandı
04.05.2021 - 20:47 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye Düziçi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Sürücüler ağır yaralanırken yolun boş olması dikkat çekti.
Etiketler : Osmaniye,Düziçi,kaza,
787761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787761.aspx
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