AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.
Deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem
06.05.2021 - 00:49 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 00:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.
Etiketler : Bingöl,
788075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788075.aspx
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