Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.

Deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.