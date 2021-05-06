Köylüler, flamingoyu emekli öğretmen İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker’e getirdi. Elektrik tellerine takılıp ayakları yandığı belirlenen flamingonun ayağa kalkamadığını gören Kocamaz ve Toker hortumdan protez ayaklar yaptı. Protezler bantla ayaklarına sabitlenen flamingo, yürümeye başladı. Yapısı gereği ayakta beslenen bilen flamingo iyileştikten sonra Doğa Koruma ve Millî Parklar görevlilerine teslim edilecek.
Yaralı flamingo protez ayakla hayata döndü
06.05.2021 - 01:51 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa Salihli’de yaralı hâlde bulunan flamingo, protez bacakla hayata tutundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : flamingo,
788081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788081.aspx
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