Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köylüler, flamingoyu emekli öğretmen İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker’e getirdi. Elektrik tellerine takılıp ayakları yandığı belirlenen flamingonun ayağa kalkamadığını gören Kocamaz ve Toker hortumdan protez ayaklar yaptı. Protezler bantla ayaklarına sabitlenen flamingo, yürümeye başladı. Yapısı gereği ayakta beslenen bilen flamingo iyileştikten sonra Doğa Koruma ve Millî Parklar görevlilerine teslim edilecek.