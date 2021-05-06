Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, ilk defa deniz salyasının bu kadar uzun süre etkili olduğunu belirterek “Deniz salyası balıkçıların korkulu rüyası hâline geldi. Küçük tekne balıkçıları salya sebebiyle avcılığa devam edemiyor” dedi.

Bursa Mudanya’da yaşayan Gurbet Ünal da “Teknede kalıyorum. Sabah kalktığımda bir su samuru ölüsü buldum. Sanırım bu kirlilikte boğuldu” diye konuştu.

Önceki gün Gemlik’te de binlerce balık oksijen yetersizliğinden ölürken tabakanın deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu durumun doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Öte yandan müsilaj, denizi süzen midyelere de zarar veriyor.