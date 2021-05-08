Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP yönetimindeki Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerinde çeşmelerden sarı renkli su akmaya başladı. Sudan içen biri çocuk iki kişi hastanelik oldu. Alpu Belediyesi, ihbar üzerine bölgeye su dağıtımını kesti. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede su şebekesine zirai ilacın karıştığı tespit edildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden suların kullanılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. CHP’li Belediye Başkanı Gürbüz Güler, tarım ilacının su şebekesine kasıtlı olarak karıştırılmadığını düşündüklerini söyledi. Güler “Tarımla ilgili faaliyetlerimizin yoğun olduğu bir yerleşkeyiz. İlçemizdeki kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş. Tankerdeki tarım ilacı içme suyuna karışmış. En önemlisi burada telafisiz bir kaza ile insan sağlığına zarar verecek durumlarla karşı karşıya kalmadık. Sudan etkilenenler bir gün gözlem altında kaldı ve sağlıklarına kavuştu. Su hatlarımız yaklaşık 40 yıllıktı. Mahalledeki su boruları değiştiriliyor. Dört beş gün içinde boruları yenileceğiz. Yaklaşık yedi aracımızla su ihtiyacını gideriyoruz. Bir aracımızla içme suyu hizmeti veriyoruz” dedi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.