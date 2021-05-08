Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik Körfezi'nin görüntüsü bir gecede değişti. Körfezi neredeyse istila deniz salyası tabakası uydudan bile görülürken, körfezin sarıya boyanmış dev bir tabaka gibi görüntüsü vatandaşları ve balıkçıları tedirgin ediyordu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Marmara’yı hep birlikte beton ile çevrili bir göl haline getirmeseydik deniz bu organizmayı atacak kıyı ve kumsal bulabilecekti ve muhtemelen bu kadar rahatsız etmezdi bizi. Mecbur dibe çökene kadar bekleyeceğiz" sözleriyle yaptığı açıklamanın ardından dün gece saatlerinde etkili olan lodos Gemlik Körfezini deniz salyalarını açığa sürüklemesiyle sahil bandı eski görüntüsüne dönmeye başladı.

SAHİL NORMALE DÖNDÜ, BALIKÇILAR SEVİNDİ

Dün gece saatlerinde etkili olan lodos sonrası Gemlik Sahillerinin büyük kısmı deniz salyalarından temizlendi. Lodosun açığa sürüklediği salya tabakasının kısa sürede tamamen yok olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren normale dönmeye başlayan sahil bandı drone ile havadan görüntülendi. Salyalardan temizlenmeye başlayan körfez, vatandaşlarda ve balıkçılarda büyük sevinç uyandırdı.