Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti. Ağları toplayan Balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea’nın İznik Gölü'nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi. İznik Müze Müdürlüğüne haber verildi. Tarihi eserin alınacağı öğrenildi.