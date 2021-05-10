Edinen bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren Ö.T. (34) isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kadının eşi ise yaşanan olaydan sonra tandır evini yıktırdı.
Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
10.05.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Erciş ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.
Edinen bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren Ö.T. (34) isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,
789110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789110.aspx
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