Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü motosikletiyle kaza geçirmiş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bomboş köprü üzerinde ilerleyen motosiklet bir anda savruluyor. Motosiklet devrilirken sürücü de köprünün sağ tarafında bulunan balkon bölümüne düşüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletiyle TEM Otoyolu’nda seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi. Gidon hakimiyetini kaybeden genç, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savrularak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

'Tek teker' üzerinde feci ölüm! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosikletle ön tekerleğini kaldırarak gittiği esnada kaza yaparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin, daha önceden çekilmiş 'tek teker' görüntüleri ortaya çıktı.