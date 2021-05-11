Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının dünyayı etki altına aldığı bu günlerde önelmelerin had safaya çıkarılması ile vakaların önüne geçilmeye çalışılsa da kimi vatandaşlar sorumsuzluklarıyla pes dedirttiriyor. Pozitif olduğunu bilen şahsın insanların sağlığını hiçe sayıp lavaş dağıtımına çıkması isyan ettirdi.

Kontrol noktasında yakayı ele verdi

Düzce’de polis ekipleri denetim yaptığı esnada bir lavaş servisi yapan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Ö. Y. yapılan kontrollerde testinin pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Sürücü Ö. Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin bittiğini düşünerek lavaş dağıtımına çıktığını söylemesinin ardından lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmeler de karantina uygulamasına geçildi. Pozitif hasta Ö. Y. ise karantina yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.