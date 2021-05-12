Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isırdığı zaman yaklaşık 10 dakikada ölüme sebebiyet verecek kadar kuvvetli zehire sahip engerek yılanları Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde görüntülendi.

Uuznlukları 2 metreyi geçiyor

Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı. Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.