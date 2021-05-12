Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay saat 11.15 sıralarında Kocaeli Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Yeni taşındıkları evlerine yerleştikleri esnada tartışma yaşayan karı kocanın kavgasında kan aktı. Gözü dönmüş adam eşini 15 yerinden bıçakladı. 2 çocuk annesi kadın kocasının göğsünü ısısrarak elinden kurtulup komşusuna sığındı. Acı içerisinde hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Boğuşmadan kocasını ısırarak kurtuldu

Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirerek yarala kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında ise polis merkezine götürüldü. Burhan Ş.'nin hastanedeki kontrolünde göğüs kafesinde ısırık izleri, ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu belirlendi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Rabina Buse Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.



Yaralı kadının durumu ciddiyetini koruyor

Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı.