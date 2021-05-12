Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Antalya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı kalıbını çakmak üzere 3. katta bulunan kalıp ustası Ramazan Pars bir anlık denge kaybı sonucu 13 metre yükseklikten tahta kalıp ve demirlerin olduğu yere düşüp hayatını kaybetti. Diğer işçiler hemen sağlık ekiplerini arasa da Pars'ın olay yerinde öldüğü öğrenildi.

İş Güvenliği uzmanları incelemede bulundu

Ramazan Pars’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ölüm olayının yaşandığı inşaatta İş Güvenliği uzmanları tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda incelemelerde bulunuldu.