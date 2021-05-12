Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 11.15 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Burhan Ş. (30) adlı şahıs yeni taşındıkları evde eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan Burhan Ş., eline aldığı bıçakla eşini 15 yerinden bıçakladı. Rabia Buse Ş., eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

Boğuşmadan kocasını ısırarak kurtuldu

Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yaralı kadını kendi araçları ile Körfez Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise hastane kontrolü sonrasında polis merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadın, 5 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Rabi Buse Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Ş. tutuklandı.