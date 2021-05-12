Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kurtuluş Mahallesi 3878 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin çatısındaki kırık kiremitleri değiştirmek için çatıya çıkan Oruç D. (67) elindeki sağlam kiremitlerin ağırlığıyla dengesini kaybederek binanın duvar dibinde bulunan tahta paletlerin üzerine düştü. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adamı fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.