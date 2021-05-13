Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada sona doğru yaklaşıldı.
Kapanma günlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı.
YOĞUNLUK YÜZDE 1
Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak belirtildi.
Toplu taşıma duraklarının da sakin olduğu görüldü.
E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerindeki boş yollar drone ile havadan görüntülendi.
MEYDANLAR BOŞ KALDI
Tam kapanma ile birlikte 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan'da başlamıştı.
Tam kapanma öncesi vatandaşların birçoğu İstanbul'dan göç etmişti.
İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kısıtlamadan dolayı evde geçirmek zorunda kalmasıyla meydanlar sessizliğe büründü.
Anadolu Yakası'nda boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi.