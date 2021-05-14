Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-3 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin gerçekleşmeyeceği ve ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerlerinin üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Kırklareli, Edirne ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 22

Trabzon: Az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34