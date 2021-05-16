Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağ eteklerinde, çayırlarda gelişigüzel yetişen mantarlar yöre halkları için lezzetli bir öğüne dönüştürülebiliyor. Ancak ülkemizde çok sayıda zehirli mantar bulunuyor ve bu türler birbirleri ile benzerlikleri nedeniyle sıklıkla zehirsiz türlerle karıştırılarak tüketiliyor.

Zehirli mantarı yediğiniz ilk 2 ile 6 saat içinde vücudunuz tepki vermeye başlıyor.

Sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı en yaygın görülen semptomlar arasında.

Doğada yetişen mantarları tüketmemek, tükettiğinizde ise zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Mantar alırken de ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir.