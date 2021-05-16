Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan 'tam kapanma' dönemi sonrası kademeli normalleşme süreci başlıyor. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile 'kademeli normalleşme' sürecine geçildiğini açıkladı.

Yayımlanan genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKTI MI?

Genelgeye göre, 17 Mayıs'ta başlayacak olan kademeli normalleşme tedbirleri, 1 Haziran'a kadar uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlamasında da değişikliğe gidildi.

Hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri'ni duyurdu Son dakika.. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.