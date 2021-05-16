Sakarya Adapazarı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup birbirine girdi. Kavgada silahların ortaya çıkmasıyla tam bir kabus anı yaşandı. O esnada kavgayı ayırmak için sokakta olan mahalle sakinleri ne yapacağını şaşırıp kurşunların hedefi olmamak için oradan oraya koşturdu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kavgada polis ekipleri olay yerini dağıttı. 