Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Adapazarı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup birbirine girdi. Kavgada silahların ortaya çıkmasıyla tam bir kabus anı yaşandı. O esnada kavgayı ayırmak için sokakta olan mahalle sakinleri ne yapacağını şaşırıp kurşunların hedefi olmamak için oradan oraya koşturdu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kavgada polis ekipleri olay yerini dağıttı.