Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kapanma kararları neticesinde 29 Nisan 2021'de başlayan kısıtlama dönemini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar Anadolu'ya akın etmişti. Kıstlama, 17 gün sonra sabah 05:00 itibariyle son buluyor. Bu defada geri dönüş maratonuna giren vatandaşlar otogarlara koşuyor. Yarım kapasite ile çalışacak olan otobüslerde biletler şimdiden tükendi. Geri dönüş için adeta sıraya giren vatandaşlar tükenen biletler dolayısıyla ek seferler bekliyor. Otogarlardaki yoğunluğun bir hafta daha sürmesi bekleniyor.