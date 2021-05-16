Tam kapanma kararları neticesinde 29 Nisan 2021'de başlayan kısıtlama dönemini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar Anadolu'ya akın etmişti. Kıstlama, 17 gün sonra sabah 05:00 itibariyle son buluyor. Bu defada geri dönüş maratonuna giren vatandaşlar otogarlara koşuyor. Yarım kapasite ile çalışacak olan otobüslerde biletler şimdiden tükendi. Geri dönüş için adeta sıraya giren vatandaşlar tükenen biletler dolayısıyla ek seferler bekliyor. Otogarlardaki yoğunluğun bir hafta daha sürmesi bekleniyor.
Otogarda bilet karmaşası: Biletler tükendi
16.05.2021 - 23:37 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
17 günlük kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş maratonu başladı. Kapasitenin yarı yarıya düştüğü seferlerde biletler tamamen tükendi.
Etiketler : kısıtlama,otogar,bilet,
790023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790023.aspx
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