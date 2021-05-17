Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkezköy Fatih Mahallesi, Birsen Sokak üzerinde gerçekleşen olay kan dondurdu. İddiaya göre, eşinin evi terk etmesinin ardından ağır bunalım yaşayan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Dursun Özkaraca, durumun sorumlusu olarak kayınbiraderi (22) Muhammed Kılıç’ı tuttu.



Pusu kurup, kurşun yağdırdı

Hain pusu kuran enişte Özkaraca, kayınbiraderinin evinin önünde uzun süre bekledi. Eli silahta gözü kapıda olan adam, genç kayınbiraderini gördüğü gibi de kurşun yağmuruna tuttu.



Kendisine mermi kalmayınca...

Vahşi cinayetin ardından evine giden enişte Dursun Özkaraca, silahta merminin bitmesinin ardından evdeki pompalı tüfekle canına kıydı.



Cinayet anı güvenlik kamerasında

Cani eniştenin gözünü kırpmadan kayınbiraderine mermi yağdırdığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay üzerine cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kılıç ve Özkaraca’nın cesetleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.