Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kargın Mahallesi'nde Fatma Ölmez'e (66) ait tek katlı bir evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise hala belirlenemedi. Talihsiz kadının son gördüğü şey yanan evi oldu. Yangın sırasında evden çıkamayan Fatma Ölmez, dumandan zehirlenerek öldü.



Ekipler yangını kısa sürede söndürdü ama...

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü ama kaçamayan yaşlı kadın çıkan dumandan zehirlendi, cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.