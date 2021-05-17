Olay Kargın Mahallesi'nde Fatma Ölmez'e (66) ait tek katlı bir evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise hala belirlenemedi. Talihsiz kadının son gördüğü şey yanan evi oldu. Yangın sırasında evden çıkamayan Fatma Ölmez, dumandan zehirlenerek öldü.
Ekipler yangını kısa sürede söndürdü ama...
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü ama kaçamayan yaşlı kadın çıkan dumandan zehirlendi, cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Balıkesir'de yangın dehşeti, yaşlı kadın can verdi
17.05.2021 - 23:46 | Son Güncelleme: 17.05.2021 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 66 yaşındaki kadın can verdi.
Olay Kargın Mahallesi'nde Fatma Ölmez'e (66) ait tek katlı bir evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise hala belirlenemedi. Talihsiz kadının son gördüğü şey yanan evi oldu. Yangın sırasında evden çıkamayan Fatma Ölmez, dumandan zehirlenerek öldü.
Etiketler : çanakkale,ev,yangın,
790143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790143.aspx
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