Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MGM'den alınan tahminlere göre, kuzey kesimleri, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37