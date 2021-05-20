Edinilen bilgiye göre Sakarya Adapazarı'nda meydana gelen olayda, birden tartışmaya başlayan iki şahsın kavgasının şiddetlenmesiyle, şüpheli M.T., bıçak çıkararak, H.M. isimli vatandaşı yüzünden ve kolundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan H.M. çevredekilerin haber vermesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay esnasında polisler gelmeden kayıplara karışan M.T.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Bunun yanı sıra olay yerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına çevredeki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildiği öğrenildi.
Dehşet anları: Tartıştığı kişiyi yüzünden ve kolundan bıçakladı
20.05.2021 - 15:33 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı şahsı yüzünden ve kolundan bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.
Etiketler : sakarya,adapazarı,bıçıklı saldırı,
790454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790454.aspx
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