Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Sakarya Adapazarı'nda meydana gelen olayda, birden tartışmaya başlayan iki şahsın kavgasının şiddetlenmesiyle, şüpheli M.T., bıçak çıkararak, H.M. isimli vatandaşı yüzünden ve kolundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan H.M. çevredekilerin haber vermesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay esnasında polisler gelmeden kayıplara karışan M.T.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Bunun yanı sıra olay yerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına çevredeki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildiği öğrenildi.