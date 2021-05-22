Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da iş adamı ve hayvansever Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu 3 sincabı yanına alarak bakımlarını yaptı, besledi. İki sincabı doğa ortamına bırakan Yüksel, bir sincabı yaralı olduğu için bırakamadı ve tedavi süreciyle ilgilenmeye devam etti. Bu süre zarfında Yüksel'e alışan sincap, personelin kasadan para almasına müdahale etmeye başladı. Yüksel, sincabın evcil bir hayvan olmadığını hatırlatarak, kendisinden başka kimsenin kasadan para almasına müsaade etmeyen sincabı tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra doğal alanına bırakacağını belirtti.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN ÇİFTLİK KURDU

Sahipsiz ve yaralı hayvanlar için 160 metrekarelik bir çiftliğinin olduğunu belirten Mehmet Yüksel, zor durumda olan canlıları sahiplenmeye çalıştığını belirtti. Binlerce ceviz ve badem ağacı ektiğini, sincapların da kendilerini güvende hissettikleri için oraya gittiklerini belirten Yüksel, 3 yavru sincap bulduklarını ve korumaya alarak büyüttklerini, ikisini doğaya bıraktıklarını ancak birisini sakatlığından dolayı bırakamadıklarını söyledi. Yüksel, "Bir sincap birkaç aylık olmadan dışarı çıkmıyor. Eğer yavru bir sincap dışarıdaysa annesi mutlaka ölmüş diye düşünüyoruz ve öyle takip ediyoruz. Yetimleri böyle tespit ediyoruz" dedi.

Bu sincabı ayağındaki sakatlığından dolayı kardeşleriyle birlikte doğaya salamadığını, sürece 1-2 ay daha uzatmak zorunda kaldığını belirten Yüksel, "Gerçek evi doğa olmalı" dedi.

"YABANCI BİR EL KASAYA DOKUNUNCA MÜDAHALE EDİYOR"

Beslediği sincabı tedavisi bittikten sonra doğa ortamına salacağını belirten Yüksel, "O kadar cana yakın ki benim yanımda ve müşterilerimizin önünde gezer. Herkes onunla ilgilenir ve kasaya sahip çıkıyor. Benim kokumu alıyor ya da beni hissediyor, şu kasaya benden başka kimsenin girmemesi gerekiyor. Yabancı bir el kasaya dokunduğu an, parayı almaya çalıştığı an, kesinlikle müdahale ediyor ve ona saldırıyor. Ama ben dokunduğum zaman bana karışmıyor" şeklinde konuştu.