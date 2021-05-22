Tokat kalesinde ki şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi, Olay yerine vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Gerçek herkesi gülümsetti.
KORUMA AĞI ÖREN İŞÇİLER
Tehlikeli hareketleri ile dikkat çeken kişilerin, kale çevresinde koruma ağı ören işçiler olduğu anlaşıldı.
POLİSİ ARAMIŞLAR
Olayı gören ticari taksi sürücüsü Mustafa Döndür, kişilerin tehlikeli hareketlerinden şüphelenip polisi aradıklarını belirtip, “Ama öyle bir şey yokmuş. Kaleden taş düşmemesi için tel örgü çekiyorlar. O nedenle sakıncalı bir şey yok. İlk bakışta yanlış anlaşılabiliyor ama işin aslı başka” dedi.
Tokat kalesindekileri görenler polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı
22.05.2021 - 16:14 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta kalesinde meydana gelen olayda, vatandaşlar surların çevresinde tehlikeli hareketler yapan 4 kişiyi polise bildirdi. Ortaya çıkan gerçek gülümsetti.
Tokat kalesinde ki şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi, Olay yerine vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Gerçek herkesi gülümsetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tokat kalesi,
790702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790702.aspx
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