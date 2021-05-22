Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat kalesinde ki şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi, Olay yerine vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Gerçek herkesi gülümsetti.

KORUMA AĞI ÖREN İŞÇİLER

Tehlikeli hareketleri ile dikkat çeken kişilerin, kale çevresinde koruma ağı ören işçiler olduğu anlaşıldı.

POLİSİ ARAMIŞLAR

Olayı gören ticari taksi sürücüsü Mustafa Döndür, kişilerin tehlikeli hareketlerinden şüphelenip polisi aradıklarını belirtip, “Ama öyle bir şey yokmuş. Kaleden taş düşmemesi için tel örgü çekiyorlar. O nedenle sakıncalı bir şey yok. İlk bakışta yanlış anlaşılabiliyor ama işin aslı başka” dedi.

